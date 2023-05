Kiss Kiss - Spalletti dovrà pagare 8mln di penale se lascia Napoli

Arrivano novità importanti relative al futuro di Luciano Spalletti a Napoli

Arrivano novità importanti relative al futuro di Luciano Spalletti a Napoli. Come riferito dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, infatti, Spalletti per andare via dal Napoli dovrà pagare 8 milioni di penale. Il direttore Valter De Maggio ha aggiunto: "Non è il massimo avendo incassato 6 milioni in due anni".