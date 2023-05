Al Milan servirà una rivoluzione? Pioli: "Ho la mia idea ma non è il momento di parlarne"

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

In caso di Champions domani, è la chiusura di un cerchio o l'apertura di un altro? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro la Juventus, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha risposto anche a questa domanda: "Sarà la continuazione di un percorso con momenti molto felici e qualche delusione. Non bisogna mai dimenticare da dove siamo partiti. Sarebbe la chiusura di un risultato importante, ma la continuazione di un percorso che in campionato quest'anno ci ha visto fornire alti e bassi".

C'è bisogno di una rivoluzione? "Ho la mia idea ma non è il momento di parlarne, ci sarà il tempo necessario per parlare di rinnovi, mercato e futuro".