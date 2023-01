Atalanta-Sampdoria, formazioni ufficiali: quarta panchina di fila per Zanoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Sampdoria, in campo alle 20.45 come anticipo serale del 20esimo turno di campoionato. Nella Samp ennesima panchina per Zanoli, la quarta di fila.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. Allenatore: Gasperini.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murru, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic.