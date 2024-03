Bologna, Calafiori: "Non siamo al quarto posto per caso, ma perché qui c'è il gruppo"

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, ha parlato della possibilità di raggiungere la Champions League a La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, ha parlato della possibilità di raggiungere la Champions League a La Gazzetta dello Sport: "Non so come rispondere, noi guardiamo sempre partita per partita, come dice il mister. Sicuramente non è un caso se siamo lassù. Non è più l’inizio di stagione, siamo a marzo.

Cerchiamo di continuare così fino all’ultimo e poi, perché no, realizzare questo sogno. Siamo uniti in campo e si vede tantissimo, ma lo siamo anche fuori: stiamo spesso insieme, organizziamo cene. Un bellissimo gruppo, con molti giovani e qualche elemento di esperienza: ne ho vissuti tanti ma questo è uno dei migliori".