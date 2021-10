Bologna, Mihajlovic dopo il ko col Milan: "Due espulsioni discutibili, ma se dicono che c'erano..."

"Non voglio parlare ne di arbitri ne di espulsioni. Se hanno preso questa decisione evidentemente avevano ragione. Voglio parlare solo di calcio". Così Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Bologna contro il Milan, in nove contro undici. "Io non alzo più la voce. Penso che la mia squadra - prosegue l'allenatore serbo - ha troppi punti in meno. Anche le due espulsioni di oggi sono discutibili. Sull'espulsione di Soumaoro Valeri mi ha detto che il giocatore del Milan era sulla palla, mentre io avevo dei dubbi. Io non sono ipocrita, se vedo cose giusto dico che sono giuste. Queste due espulsioni se mi dicono che c'erano lo accetto. I due episodi con Genoa e Udinese, per me, sono state sbagliate. Il fallo di Soriano di oggi era un intervento brutto... L'arbitro ha valutato quello che ha visto, e va bene così. Anche contro l'Udinese io non ho dato la colpa del pareggio all'arbitro, ma a noi".