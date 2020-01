Brescia-Lazio, le formazioni ufficiali: ruolo inedito per Correa, c'è Caicedo

Di seguito le formazioni ufficiali di Brescia-Lazio. Rondinelle senza Donnarumma, Dessena, Ndoj e Martella. Unica novità rispetto all'ultima partita del 2019 è il ritorno di Mario Balotelli fra i titolari, a far coppia con Ernesto Torregrossa. Simone Inzaghi deve fare i conti con le squalifiche di Lucas Leiva e Luis Alberto. Quest'ultimo non aveva fin qui mai saltato un incontro di campionato. Al suo posto viene arretrato nel ruolo di mezz'ala Correa, con Caicedo promosso titolare al fianco di Ciro Immobile. In cabina di regia Marco Parolo.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. A disp.: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Semprini, Zmrhal, Viviani, Morosini, Ayé, Matri. All.: Eugenio Corini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Marusic, Cataldi, Berisha, Jony, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi