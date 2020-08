Corsera - Nasce la Juve di Pirlo, ma servono scambi: il budget mercato sarà ridotto

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sulla Juventus che sta nascendo con la firma di Andrea Pirlo in panchina. Ieri primo vertice di mercato in casa Agnelli, la sensazione è che il budget per il mercato sarà ridotto. Tempi stretti, la missione è però cambiarne sette o otto, cercando anche eventuali scambi. Ringiovanire la rosa resta il punto di partenza, Kulusevski e Arthur sono i primi passi ma non soltanto.