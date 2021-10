Crisi Icardi-Wanda Nara, scoppia di nuovo il caso al Psg: Maurito assente all'ultimo allenamento

Non è attualmente presente all'allenamento del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. L'attaccante argentino aveva già saltato la seduta di ieri, si apprende da RMC Sport per risolvere i problemi personali. È uscita da giorni la notizia della separazione dalla moglie Wanda Nara e il giocatore l'avrebbe raggiunta nella giornata di ieri a Milano.

Per la cronaca sono assenti anche Sergio Ramos e Leandro Paredes per infortunio, mentre torna col gruppo Keylor Navas. Il portiere costaricano si era fatto male con la Nazionale e ha saltato l'ultima partita di Ligue 1. Il PSG affronterà domani sera il Lipsia in una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.