Da Firenze: i dubbi di Italiano che vuole programmare ma il club rinvia a giugno

Il Corriere Fiorentino spiega la situazione relativa al presente ed al futuro di Vincenzo Italiano. Il tecnico vuole restare a Firenze e proprio per questo, fin dallo scorso febbraio, ha iniziato un lungo pressing nei confronti della dirigenza e vorrebbe riunirsi quanto prima con la dirigenza per programmare il futuro, una richiesta per ora inascoltata scrive il quotidiano.

Qualche rassicurazione è arrivata, ma il fatto che Joe Barone abbia rimandato al suo ritorno dagli Usa (attorno al 10 di giugno) il confronto più serio ed approfondito non ha contribuito a rassicurare il mister. Anzi, è ancora a Firenze e ha fretta: vuole due alternative per ruolo e magari sistemare anche la sua situazione contrattuale.