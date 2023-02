Da Torino - Juve può chiedere spostamento del processo dopo le parole di Santoriello

Juve potrebbe chiedere lo spostamento qualora sostenessi di ravvisare "una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo

TuttoNapoli.net

Dopo le parole del pm dell'inchiesta Prisma Ciro Santoriello e la bufera che si è scatenata nei suoi confronti, la Juventus potrebbe chiedere lo spostamento del procedimento a Milano, qualora sostenessi di ravvisare "una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabile" per via di un fatto capace di pregiudicare "la libera determinazione delle persone che hanno partecipato al processo, o determinare motivi di legittimo sospetto".

Le istanze su questa falsa riga però, riporta La Stampa, non hanno avuto molta fortuna finora in altre sedi e in altri procedimenti diversi da questo, né seguito giuridico.