Da Verona - Risentimento muscolare per Pazzini, a rischio la partita contro il Napoli

Sarà l'Hellas Verona la prossima avversaria del Napoli al ritorno in campionato. La squadra clivense, però, potrebbe dover rinunciare a Giampaolo Pazzini per la sfida contro gli azzurri, come riportato dal bollettino pubblicato sul sito ufficiale del club: "Peschiera - Hellas Verona FC comunica che - nel corso dell’allenamento di oggi pomeriggio, lunedì 14 ottobre - Giampaolo Pazzini ha interrotto anzitempo la seduta per un risentimento muscolare. Le visite strumentali alle quali si è sottoposto in serata hanno evidenziato una lesione muscolare 3A, ovvero di primo grado, all’adduttore breve della coscia sinistra.

Non sono al momento quantificabili i tempi di recupero".