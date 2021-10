Fiorentina al secondo ko di fila ma Italiano non fa drammi: "Il passo indietro è solo nel risultato"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ieri in sala stampa dopo il ko contro il Venezia: "È un passo indietro dal punto di vista del risultato perché nelle ultime trasferte eravamo stati bravi a vincerle. La prestazione è stata ottima, siamo venuti qua a fare quello che dovevamo fare, purtroppo le prestazioni di questo tipo se non sono poi accompagnate dal risultato risultano anche prestazioni per alcuni non belle. Però non mi posso soffermare solo su quello. Abbiamo creato tanti presupposti per fare gol".

Le assenze dei Nazionali in questa partita erano previste?

"Questo l’avevamo già proposto a Bergamo, purtroppo i sudamericani arrivano un paio di giorni prima della gara. Oggi non siamo riusciti ad accompagnare la prestazione con il risultato. I ragazzi lo sanno, cercano sempre di fare ciò che si propone durante la settimana. Oggi sula prestazione della Fiorentina oltre al risultato c’è poco da dire. Negli ultimi 16 metri non riusciamo ancora a conretizzare. Mancano ancora tante partite e possiamo ancora crescere tanto".

Dieci gol fatti in 8 partite, è un dato migliorabile?

"Sicuramente, ci mancherebbe, venire a Venezia e stare per 90’ prevalentemente nella metà campo avversaria vuol dire mandare tanti uomini a ridosso dell’area e in quel momento lì devi essere bravo a sfruttare le situazioni. Creare i presupposti è già un obiettivo importante, però bisogna buttarla dentro, ne abbiamo avute anche stavolta diverse di occasioni, è un peccato".