Gazzetta - Telefonata tra Paratici e Marotta: sul piatto Icardi e il futuro di Dybala

Primo contatto telefonico tra Paratici e Marotta dopo giorni di freddezza. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che non c’è stato il tempo per abbozzare una trattativa, non è stato ancora fissato un appuntamento, ma Icardi piace alla Juve e dalla Continassa arriva uno spiffero: per l'argentino al massimo si possono offrire 35 milioni e il cartellino di Mandzukic. Una strada che ovviamente non piace ai nerazzurri. La priorità dei nerazzurri è Dybala. Se ne riparlerà nei prossimi giorni ma una prima strada è stata tracciata.