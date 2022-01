Genoa-Udinese, formazioni ufficiali: Destro contro Beto, Blessin comincia col 4-3-3

Di seguito le formazioni di Genoa e Udinese, che si affronteranno tra poco nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Il neo-allenatore del Grifone, Alexander Blessin, schiera i suoi con il 4-3-3 e dà fiducia ad Ekuban e Yeboah in avanti. I due supporteranno Destro, mentre Pandev e Caicedo vanno in panchina. Udinese col solito 3-5-2: Beto e Deulofeu davanti, panchina per il nuovo acquisto Pablo Mari.

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Yeboah, Destro, Ekuban. A disp.: Semper, Marchetti, Masiello, Caicedo, Melegoni, Calafiori, Pandev, Buksa, Cambiaso, Maksimovic, Galdames. All. Blessin

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. A disp.: Santurro, Piana, Zeegelaar, Success, Jajalo, Pablo Marí, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Ianesi, Pinzi, Soppy. All. Cioffi