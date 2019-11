I risultati e i marcatori al 90': vittoria Lazio tra le polemiche, solo un pareggio per l'Atalanta

Concluse le partite delle 15. La Lazio con tante polemiche batte il Lecce per 4-2. A Marassi, l'Atalanta non va oltre il pareggio contro una buona Sampdoria. La Spal non sfrutta un rigore al 90' e pareggia con l'Udinese. Di seguito risultati e marcatori:

Lazio-Lecce 4-2 (30', 80' Correa, 40' Lapadula, 62' Milinkovic-Savic, 77' Immobile, 85' La Mantia)

Sampdoria-Atalanta 0-0

Udinese-Spal 0-0