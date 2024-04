Sky - Roma, De Rossi col miglior 11 possibile a Udine: scelto il sostituto di Lukaku

Da Trigoria, l'inviato Sky Angelo Mangiante, riferisce ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sulla formazione della Roma.

Da Trigoria, l'inviato Sky Angelo Mangiante, riferisce ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sulla formazione della Roma che domani continuerà il match sospeso con l'Udinese: "De Rossi schiererà la migliore formazione possibile contro l’Udinese, tranne l’infortunato Lukaku. Al posto del belga ci sarà Azmoun, centravanti più tecnico e più bravo nello stretto rispetto ad Abraham. Sceglie lui De Rossi per una sfida complicata con l’Udinese, che si gioca tanto vista la situazione di classifica.

Oggi De Rossi ha preparato una gara sprint da giocare con adrenalina, perché in 18 minuti più recupero la Roma vuole vincere e lo stesso vuole fare l’Udinese per salvarsi. E’ un crocevia per entrambe le squadre, per la corsa Champions e per non retrocedere”.