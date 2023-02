Tmw - Carta Ronaldo: il portoghese sta pensando di parlare con i pm

Cristiano Ronaldo, da indiscrezioni emerse, non ha firmato perché non era d'accordo sulla dilazione né sulle modalità di "rimborso" degli stipendi sospesi.

Nuovo capitolo della querelle fra Cristiano Ronaldo e la Juventus . Perché il portoghese potrebbe presto presentarsi davanti ai pm per dare la propria versione dei fatti sulla questione stipendi. Da capire cosa potrebbe dire in quel frangente, anche se tutto porta a pensare che fornirà spiegazioni su quanto avvenuto, in particolare il motivo della mancata firma della carta siglata solamente da Fabio Paratici. Cristiano Ronaldo, da indiscrezioni emerse, non ha firmato perché non era d'accordo sulla dilazione né sulle modalità di "rimborso" degli stipendi sospesi.

Questa mossa potrebbe far uscire allo scoperto la Juventus, perché sarebbe l'ennesimo modo per spiegare come quei soldi non siano mai arrivati a Cristiano Ronaldo e che siano dovuti ancora adesso. Come spiegato qualche giorno fa, Ronaldo potrebbe costituirsi parte civile per un'azione di risarcimento forzata pari a 28 milioni, cioè il contratto - 19 milioni - più le spese legali e le commissioni.