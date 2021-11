Il fondo che ha acquistato il Newcastle: "Volevamo l'Inter, ma la Serie A è un disastro"

Amanda Staveley, co-proprietaria del Newcastle con il fondo PCP Capital Partners, braccio destro di PIF (il fondo sovrano dell’Arabia Saudita), è intervenuta in conferenza stampa, a margine dell’incontro tra i club della Premier League, dove ha parlato delle voci su un possibile interesse nei confronti di Inter e Milan: "Abbiamo parlato con Inter e Milan, ma il problema è legato alla struttura disastrosa del campionato italiano. C'è stato anche un breve sondaggio per il Bordeaux. Ora, comunque, non siamo più interessati all'Inter".