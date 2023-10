Il Torino torna finalmente alla vittoria: sofferto 1-0 a Lecce

A sbloccare il risultato del match di Lecce è stato capitan Alessandro Buongiorno, a segno al 42' su assist di Ricci da posizione molto ravvicinata

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Torino torna alla vittoria sbancando per 1-0 il Via del Mare e può respirare in classifica. A sbloccare il risultato del match di Lecce è stato capitan Alessandro Buongiorno, a segno al 42' su assist di Ricci da posizione molto ravvicinata. Partita combattuta e nervosa che vede i granata sfruttare una delle poche palle gol costruite e nella ripresa difendere con ordine sugli assalti confusi del Lecce.