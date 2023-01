Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: due cambi per Inzaghi. Out Acerbi e Dzeko

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Reduce dal trionfo in Supercoppa, ma anche al centro delle voci sul futuro di Milan Skriniar, oggi titolare sempre più lontano da Milano, l'Inter torna in campo. Al Meazza, ecco l'Empoli, in serie positiva da quattro partite. Fischio d'inizio affidato all'arbitro Rapuano, appuntamento alle 20,45 a San Siro. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi opera due cambi rispetto alla formazione che ha superato il Milan a Riyad: turno di riposo per Acerbi e Dzeko, in attacco c'è Correa con Lautaro. In difesa tocca a De Vrij.