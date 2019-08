Inter, Handanovic sicuro: "Sarà un campionato più equilibrato rispetto agli ultimi anni"

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - ''Parto con grande entusiasmo, non vedo l'ora che inizi il campionato. Me lo immagino più equilibrato rispetto agli anni passati e sono contento di come abbiamo lavorato in queste settimane di preparazione''. Samir Handanovic, protagonista del match program della partita di questa sera Inter-Lecce, non vede l'ora di iniziare una stagione da protagonista. Il capitano nerazzurro ritorna sulla partita adrenalinica contro l'Empoli che ha chiuso la passata stagione e regalato il pass per la Champions all'Inter: ''Certe partite e certe parate ti rimangono dentro''. E stasera inizia una nuova stagione con 60 mila spettatori a San Siro: ''Lo stadio lo sento sempre, dal riscaldamento alla partita, San Siro ti spinge e tu lo percepisci, si alza il volume. Per un giocatore sentire in maniera così forte i tifosi è una cosa bellissima''.