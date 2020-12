Juve brutta ma vincente: Bonucci regala la vittoria nel derby col Torino

La Juventus vince in rimonta contro il Torino, una squadra che è ancora più in difficoltà rispetto ai bianconeri. Primo tempo di sfondo granata col vantaggio di Nkoulou, nella ripresa la Juve segna tre gol: una viene annullata, McKennie pareggia e Bonucci in extremis firma il 2-1 che salva Pirlo.