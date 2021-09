Juve, disavventura per Arthur: incidente (senza conseguenze) con la sua Ferrari

Spiacevole disavventura per il centrocampista della Juventus, Arthur. Il centrocampista brasiliano, ai box da tempo, è rimasto vittima questa mattina di un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua Ferrari. Il giocatore, che si stava recando proprio al J Medical per una visita di controllo alla gamba dopo l'operazione dei mesi scorsi, fortunatamente non ha subito conseguenze. Da quanto si apprende, inoltre, lo stesso Arthur non è stato il responsabile della collisione.