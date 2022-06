Juventus a un passo da Di Maria! L'entourage conferma: "Siamo ai dettagli"

La situazione tra Angel Di Maria e la Juventus si è sbloccata ieri pomeriggio, quando l'ex PSG ha rotto gli indugi e soprattutto il silenzio

La situazione tra Angel Di Maria e la Juventus si è sbloccata ieri pomeriggio, quando l'ex PSG ha rotto gli indugi e soprattutto il silenzio: per questo il procuratore del Fideo e il ds Cherubini sono tornati a ragionare sulla proposta dei bianconeri per un anno di contratto da 7 milioni di euro (bonus inclusi) e l'ottimismo è tornato a regnare sovrano dopo qualche tensione per la prolungata attesa. "Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l'ok ad alcune cose", conferma l'entourage del giocatore con parole riportate dall'edizione odierna de La Stampa. Le parti stanno trattando sugli ultimi bonus - si legge - mentre il club di Andrea Agnelli offre l'opzione per prolungare fino al giugno 2024, ma Angel Di Maria presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Massimiliano Allegri.