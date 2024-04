Juventus, Allegri minimizza lo sfogo di Chiesa: "Ne ho visti di peggiori, per noi è importante"

In conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato prima della trasferta contro il Cagliari

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato prima della trasferta contro il Cagliari: "Le difficoltà di Federico post infortunio ci sono state e lo sapevamo, ma io sono contento di ciò che sta facendo. Lui deve pretendere di più da se stesso comunque. Lo sfogo? Ce ne sono stati anche di peggiori, voleva restare in campo e giocare, ma un allenatore fa le scelte sempre in base al bene della squadra. Col Torino comunque si è mosso bene, ha fatto anche un assist, per noi resta un giocatore molto importante. Per domani devo valutare fra lui e Yildiz chi giocherà".

Perché Chiesa e Yildiz no insieme? Solo questione tattica e di equilibrio difensivo?

"La fase difensiva deve essere un punto di forza di tutte le squadre, il calcio è cambiato ma l'unica cosa che non è stata modificata è la differenza reti, da lì passano i numeri per vincere i campionati. Vediamo, Kean è fuori, Milik sta rientrando... I cambi in panchina, soprattutto ora con le 5 sostituzioni, sono importanti".