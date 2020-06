Juventus, Bonucci non ha dubbi: "Se ci fermiamo di nuovo meglio non assegnare lo scudetto"

Leonardo Bonucci, centrale difensivo della Juventus e uomo simbolo della squadra di Maurizio Sarri, ha commentato la possibilità di ricorrere ad algoritmi o altre soluzioni per la Serie A nel caso in cui ci fosse un nuovo stop: "Io spero che si arrivi alla fine normale del campionato. Se non fosse così nascerebbero un sacco di storie, polemiche, ricorsi... Io non sono favorevole ad altre ipotesi. Se ci si ferma, meglio finirla lì e non assegnare nulla. Speriamo di arrivare al 2 agosto e decretare un vincitore. Sperando sia la Juve...".

Il difensore bianconero si è soffermato anche sulla distanza minima dalla Lazio, rispondendo a domanda specifica: preoccupato dalla Lazio? "Sì. In questo campionato ci ha tolto un trofeo, è una bella squadra, Inzaghi è un grande allenatore. Ma adesso, dopo questa inattività, è difficile fare previsioni. Magari chi era in forma prima della pausa ora non lo è più, o viceversa. Sarà bello, entusiasmante. Come un campionato che ricomincia, con una griglia di partenza definita. Dovremo cercare in noi le risorse psicologiche e fisiche per questo nuovo inizio".