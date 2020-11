L'allievo supera il maestro, altro stop per Gasp: il Verona vince 2-0

L'Hellas Verona sbanca il Gewiss Stadium di Bergamo battendo l'Atalanta 2-0 nell'anticipo serale della nona di campionato. Il maestro Gasperini e l'allievo Juric danno vita a uno spettacolo come al solito piacevole. Nel primo tempo l'Atalanta concede zero tiri al Verona e preme nel finale, nel tentativo di sbloccare il risultato, ma gli avversari resistono con compattezza e vanno all'intervallo con un prezioso 0-0. A inizio del secondo tempo grande occasione del Verona con Veloso che con un gran tiro da fuori area colpisce la traversa. Alla mezz'ora passano gli scaligeri, fallo in area di Toloi su Zaccagni, rigore trasformato da Veloso. L'Hellas raddoppia del finale di partita, su un lancio lungo splendido controllo al volo di esterno destro alla 'Insigne' di Zaccagni, conclusione nell'angolino che non lascia scampo a Sportiello. Con questo successo la squadra di Juric scavalca l'Atalanta e si porta al sesto posto con 15 punti.