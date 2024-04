L'Inter vince lo scudetto e blinda subito l'allenatore, Marotta: "Inzaghi rinnova!"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a margine dell'evento organizzato da Il Foglio a San Siro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a margine dell'evento organizzato da Il Foglio a San Siro: "I 90 minuti giocati nel derby sono stati pieni di tensione ed emozione fino all'ultimo secondo. Poi è finita la partita e siamo diventati campioni d'Italia, con la seconda stella. Qualcosa di straordinario".

Come le sono sembrate le reazioni del mondo del calcio?

"Le attestazioni sono gratificanti per tutti, dobbiamo riconoscere il ruolo importante dell'allenatore e della squadra. Avevano alle spalle una società forte, non ci sono vittorie senza tutto questo. Sono orgoglioso di rappresentare un modello vincente come il nostro".

Adesso il futuro e il mercato?

"Vogliamo continuare il processo evolutivo. Simone Inzaghi non si discute e ci siederemo, su indicazione del presidente Zhang, per allungare il contratto. Non faremo rivoluzioni, penseremo sempre all'obiettivo sostenibilità, cercando di raggiungere altri traguardi".