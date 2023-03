La Juve batte 4-2 la Samp, secondo gol di Rabiot viziato da un clamoroso mani!

La Juventus batte - non senza una certa fatica - la Sampdoria e si porta a quattro punti dal sesto posto dove c'è l'Atalanta.

Chi si aspetta che la partita sia già finita, visto che la Samp è molto rimaneggiata, sbaglia completamente. Perché a riaprire la partita ci pensa Augello con un buon tiro al volo, andando con il piattone all'angolino, al ventinovesimo del primo tempo. Un minuto dopo è Zanoli a cavalcare destra, crossando basso per la. corsa di Djuricic che, in anticipo sugli avversari, riesce a battere Perin con un rasoterra di prima intenzione. Così le certezze della Juventus scompaiono, mentre ricompare una leggera speranza sul volto del tecnico Stankovic.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di ritrovare il vantaggio con un forcing sin dal primo minuto, ma non ci sono grandi problemi per Turk se non un colpo di testa di Bremer che, però, viene deviato da un difensore in angolo. Questo però è l'anno di Adrien Rabiot, che strappa e porta avanti l'azione: Fagioli gli dà il pallone in mezzo all'area, stop di braccio e palla sotto la traversa per il 3-2. Per arbitro e Var è tutto regolare Non è però l'anno di Dusan Vlahovic, che subito dopo il gol di Rabiot sbaglia un rigore che aveva guadagnato Cuadrado. Palo a Turk battuto. Nel finale la Sampdoria non ha più la forza di premere sull'acceleratore e la Juve va più vicina al quarto gol (altro palo) che non i blucerchiati al pareggio.

Così il 4-2 arriva nel finale: Vlahovic stacca perfettamente, Turk fa un mezzo miracolo, ma sul rimbalzo c'è Soule che, di testa a porta vuota, insacca senza problemi. Sono i titoli di coda su una partita che la Sampdoria ha onorato per come poteva, mentre la Juventus si gode Rabiot e il primo sigillo del giovane Soule.