La Juve batte a fatica lo Spezia grazie ai cambi, la sblocca Morata: finisce 3-0

All'Allianz Stadium la Juventus batte 3-0 lo Spezia nell'anticipo della venticinquesima giornata di campionato. Dopo una prima frazione giocata meglio dalla squadra di Italiano, solo una palla gol per bianconeri col interno colpito da Cristiano Ronaldo, la Juve passa ad inzio ripresa con Alvaro Morata. Lo spagnolo, appena entrato in campo al posto di McKennie, sigla al 62' l'1-0 sull'assist di Bernardeschi, rete convalidata dopo un lungo check da parte del VAR per valutare la posizione dell'attaccante. Al 71' raddoppio bianconero: ancora assist di Bernadeschi, Chiesa si fa parare la conclusione da Provedel ma è lesto sulla respinta e in caduta ribadisce in rete. Nel finale all'89' Cristiano Ronaldo chiude il match: palla persa da Agoumé, Bentancur lancia la ripartenza che il portoghese conclude con una gran botta dal limite dell’area. All'95' rigore per lo Spezia per fallo di Demiral, Galabinov si fa parare la conclusione troppo centrale da Szczesny.