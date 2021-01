La Lazio la ribalta: Sassuolo sconfitto 2-1 all'Olimpico

All'Olimpico finisce 2-1, tra Lazio e Sassuolo, match delle 18 valevole per la diciannovesima giornata. Parte fortissimo il Sassuolo che nei primi 5' crea 2-3 occasioni da gol. E al 6' i neroverdi trovano il meritato vantaggio con Francesco Caputo, bravo a controllare e scaricare in porta un assist basso dalla destra di Djuricic. La Lazio però non accusa il colpo e anzi, lascia da parte la pigrizia dei primi minuti e al 25' trova il pareggio con Sergej Milinkovic-Savic: angolo di Correa dalla destra e perfetto colpo di testa del numero 21 per l'1-1. Nella ripresa al 72' la Lazio ribalta l'incontro col solito Immobile: Marusic arriva sul fondo a sinistra e mette in mezzo un pallone basso che il centravanti trasforma in gol con un bel tiro mancino di prima intenzione.