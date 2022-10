Lautaro estromette l'Inter dalla corsa-Scudetto: "Persi troppi punti, non è più obiettivo"

Intervistati da Rai Sport, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez commenta il match vinto in extremis sul campo della Fiorentina

Intervistati da Rai Sport, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez commenta il match vinto in extremis sul campo della Fiorentina: “Abbiamo dovuto fare quattro gol per vincerne avendone subiti tre, sono tanti. L’importante però era prendere punti perché ne abbiamo già persi tanti. Lo Scudetto è ancora un obiettivo? No, abbiamo perso troppi punti importanti. Pensiamo solo a recuperare”.