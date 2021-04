Lazio, caos tamponi: Immobile e Strakosha faranno esame DNA prima del Napoli

Oggi la gara contro il Benevento, giovedì quella contro il Napoli, ma per la Lazio c'è un appuntamento importante anche nella giornata di mercoledì: come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, Ciro Immobile e Thomas Strakosha saranno sottoposti all'esame del DNA nell'ambito dell'inchiesta per i tamponi processati dalla Lazio presso la Futura Diagnostica.