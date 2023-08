Lazio, non rientra il caso Luis Alberto: Lotito è furioso con lui

Il rinnovo non arriva e Luis Alberto ha deciso di non andare in Inghilterra. Il giocatore sarà punito e Lotito è furioso

Il rinnovo non arriva e Luis Alberto ha deciso di non andare in Inghilterra. Il giocatore sarà punito e Lotito è furioso per l'ennesimo caso aperto dallo spagnolo, nonostante un rinnovo che farebbe felice tutte le parti: allo stato attuale non è neanche ben chiaro cosa manca per arrivare alla firma, visto che procuratori e società fanno trapelare versioni diverse sulla vicenda. Quello che è certo invece e che gli agenti stanno provando a mediare per arrivare a una soluzione che possa rimettere il tutto sui binari giusti.

Già ieri sera, scrive la Gazzetta dello Sport, i canali tra il club e gli agenti di Luis si sono riaperti. Si sta dialogando, si sta cercando di capire cosa effettivamente manchi per chiudere l’accordo. Il giocatore segue gli sviluppi della querelle dalla sua abitazione romana. Non è escluso che possa esserci un ravvedimento, che possa tornare il sereno. In questo caso Luis Alberto potrebbe anche decidere di raggiungere autonomamente i compagni di squadra in Inghilterra oggi o, più verosimilmente, domani in Spagna, dove la comitiva laziale si trasferirà per la successiva amichevole (domenica contro il Girona).

Diversamente, sostiene sempre la rosea, non è escluso che si possa arrivare anche ad impasse definitiva e persino ad un immediato e clamoroso divorzio.