Lazio-Torino, oggi la sentenza: Lotito vuole il 3-0 a tavolino

"Discuteremo lunedì, la società vuole il 3-0 a tavolino", così l'avvocato Gian Michele Gentile, legale della Lazio, ha ribadito la volontà del club di proseguire con il ricorso per quanto riguarda il rinvio della partita contro il Torino.

Dopo che il Tribunale Federale venerdì scorso si è pronunciato sul caso tamponi, decidendo per 7 mesi di inibizione a Claudio Lotito, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini e 150.000 euro di multa ai biancocelesti, oggi si attende infatti la decisione della Corte Sportiva d'Appello in merito alla sfida coi granata. La Lazio continua a richiedere il 3-0 a tavolino e non ha accettato il rinvio da parte della Lega che, come sottolinea LaLazioSiamoNoi.it, ad oggi permetterà ai granata (bloccati dall'ASL per i casi Covid) di rigiocare la gara.