Milan, Ibrahimovic e Romagnoli lavorano ancora a parte: verso il forfait col Napoli!

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli continuano a svolgere allenamento differenziato a Milanello. A due giorni dal match contro il Napoli, il centravanti svedese ha svolto lavoro personalizzato sul campo, mentre il capitano ha svolto solo lavoro in palestra. Per questo il recupero in vista del big match di domenica appare molto molto complicato per entrambi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.