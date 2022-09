Milan in ansia per Maignan: sostituito al 46' di Francia-Austria per un infortunio al polpaccio

Brutte notizie per la Francia e per il Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per la Francia e per il Milan. Mike Maignan, all'intervallo della sfida contro l'Austria valevole per la Nations League, è stato sostituito da Didier Deschamps a causa di un infortunio. L'estremo difensore rossonero ha sentito un dolore al polpaccio sinistro ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto in campo Areola.