Non solo Hakimi: l'Inter costretta ad una doppia cessione eccellente

Vendere entro il 30 giugno Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. Questa - si legge su Tuttosport - la difficile missione affidata da Suning a Beppe Marotta e Piero Ausilio. Solo venendo entrambi potranno essere rispettati i patti presi con Oaktree.

Saranno giorni intensi in casa Inter, con il club nerazzurro che non vuole svendere i suoi due gioielli. Per questo Marotta ha detto no alle prime offerte: il PSG si è fermato a 50 milioni per Hakimi a fronte dei 70 richiesti, mentre l'Atletico Madrid ha messo sul piatto 45 milioni per Lautaro, la metà di quanto chiedono i nerazzurri. L'Inter punta all'asta e in tal senso può essere benedetto l'inserimento di Chelsea e Barcellona per i due calciatori.