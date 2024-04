Pioli sotto accusa, ma Adli dice la verità: "Se il Milan vuole vincere servono giocatori forti"

Arrivano rapide dichiarazioni di Yacine Adli, centrocampista del Milan, dopo il derby Scudetto perso ieri sera contro l'Inter, ai microfoni di Sport Mediaset

Arrivano rapide dichiarazioni di Yacine Adli, centrocampista del Milan, dopo il derby Scudetto perso ieri sera contro l'Inter, ai microfoni di Sport Mediaset: "Il nostro progetto è basato su più anni ed è ancora lungo ma dobbiamo fare molto di più. Se la società vuole vincere dobbiamo avere una squadra forte, abbiamo bisogno di giocatori forti".

Alla tv ufficiale del club rossonero, invece, aveva dichiarato così: "Quando sbagli così prendi gol, lo sapevamo e abbiamo sbagliato ancora purtroppo. In questa stagione abbiamo preso tanti gol su corner e non siamo stati attenti, quando non curi i dettagli a questi livelli è dura. Noi ci abbiamo provato, ma purtroppo non è bastato".