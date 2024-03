Pres. Salernitana incredulo: "Spesi 75mln, la Serie B non era neanche una possibilità"

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato anche dei propri investimenti per il club, che purtroppo non sono però stati ripagati dai risultati, con la squadra ultima in classifica e sempre più vicina alla retrocessione in Serie B nonostante diversi nomi importanti in squadra: "Settantacinque milioni di soldi miei. Dieci per acquistarla, gli altri per stabilizzare la Salernitana in A. E da qui a fine campionato ne metterò altri 10".

Non è un budget da piccola.

"Sono abituato a lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Ritornare in Serie B per me non era una possibilità eppure sta capitando. Non per questo però dobbiamo buttare tutto all’aria".