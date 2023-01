Roma, Abraham stringe i denti: ha avuto un fastidio muscolare nel riscaldamento

Ansia per la Roma, prossimo avversario del Napoli in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ansia per la Roma, prossimo avversario del Napoli in campionato. Durante il riscaldamento del match contro lo Spezia, Tammy Abraham ha accusato un problema fisico. L’attaccante giallorosso, secondo quanto riportato da Dazn, ha sentito tirare il flessore della gamba destra mentre si stava riscaldando ad alta intensità. Nonostante questo Abraham è sceso regolarmente in campo e sta giocando nel match iniziato alle 18.