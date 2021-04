Roma, Fonseca si sente ancora in corsa per la Champions: "Non era l'ultima spiaggia"

"Era l'ultima spiaggia per il quarto posto? No, no, continuiamo a crederci. Ora pensiamo alla gara di Europa League ma per il quarto posto continuiamo a crederci". A dirlo, dopo il 2-2 contro il Sassuolo, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca. "Oggi - prosegue - non ho fatto calcoli in vista di giovedì, non ho pensato all'Ajax e ho messo la formazione migliore possibile per affrontare il Sassuolo".