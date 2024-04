Roma, N'Dicka verso il rientro: può tornare già contro il Napoli

Dopo giorni di assoluto riposo successi al malore accusato contro l'Udinese, Evan N'Dicka ha avuto il via libera tanto atteso

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'ivoriano risulta idoneo alla ripresa dell’attività sportiva e già oggi potrebbe riaffacciarsi a Trigoria. Avendo perso soltanto 7-8 giorni di allenamenti non avrà bisogno di una riatletizzazione particolare, ma è chiaro che De Rossi utilizzerà tutte le cautele del caso. Dovesse allenarsi con continuità, non escluso che possa essere già convocato per la trasferta di Napoli. Altrimenti, e il protocollo lo suggerirebbe, l'appuntamento sarà per il 2 maggio: andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen.