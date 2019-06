Roma, obiettivo Higuain. Ma Pipita e Juve devono abbassare le pretese

Gonzalo Higuain è un obiettivo credibile per la nuova Roma di Fonseca. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che fa il punto su un'idea di mercato che ha tutto per tramutarsi in trattativa. Il club capitolino è alla ricerca di un centravanti come o più forte di Dzeko. E l'identikit porta proprio al Pipita, che ha però un ingaggio da 13 milioni di euro lordi a stagione. Troppo per la Roma, così come troppo alta la richiesta della Juventus che è pronta a cederlo in prestito, ma alle stesse condizioni pattuite un anno fa col Milan: 12 milioni di euro per il prestito per una stagione.