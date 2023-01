Salernitana, è emergenza per il Napoli: il possibile undici di Nicola

Su TuttoSalernitana si fa il punto della situazione in casa granata in vista della sfida di sabato contro il Napoli

Davide Nicola e l’emergenza difesa. Su TuttoSalernitana si fa il punto della situazione in casa granata in vista della sfida di sabato contro il Napoli: il tecnico dovrà fare i conti con numerose assenze: non solo Sepe (il portiere si avvicina al rientro), Mazzocchi e Maggiore, ma anche Fazio e Bronn. Entrambi salteranno il derby, costringendo il trainer piemontese ad operare scelte quasi obbligate in difesa.