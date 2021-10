Salernitana-Genoa, le formazioni ufficiali: Simy e Maksimovic dal 1'

Sono ufficiali le formazioni della sfida in programma alle 15 tra Salernitana-Genoa mette in palio punti pesantissimi per la zona salvezza.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M. Coulibaly, Kastanos, L. Coulibaly; Ribery; Gondo, Simy. A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Bonazzoli, Djuric, Di Tacchio, Zortea, Obi, Kechrida, Bogdan, Vergani. All. Castori.

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito; Sabelli, Badelj, Touré, Cambiaso; Rovella; Kallon, Destro. A disposizione: Semper, Marchetti, Melegoni, Behrami, Vasquez, Ghiglione, Pandev, Bianchi, Azevedo, Serpe, Fares, Galdames. All. Ballardini.