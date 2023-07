Saltata Juve-Barça, perso incasso da 2mln. "Colpa" anche di Taylor Swift

La partita però alla fine non sarà giocata e questo comporta anche una conseguenza economica.

L'amichevole saltata tra Juventus e Barcellona, che si sarebbe dovuta tenere nella notte italiana appena trascorsa, è stata ufficialmente annullata per via di un attacco di gastroenterite di massa che ha costretto le autorità a sospendere la programmazione e posporla.

La partita però alla fine non sarà giocata e questo comporta anche una conseguenza economica: verrà infatti meno l'incasso, previsto intorno al range di 2 milioni di euro. Subito dopo la decisione, il Barcellona si è immediatamente attivato nel tentativo di inserire in calendario l'incontro per lunedì, ma il tutto è stato reso impossibile dal doppio concerto della celebre cantante Taylor Swift, proprio al Levi's Stadium.