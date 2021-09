Sampdoria, ansia per Adrien Silva: anche il portoghese in dubbio per il Napoli

Non solo Morten Thorsby, la Sampdoria rischia di perdere anche Adrien Silva per la prossima gara contro il Napoli. Il centrocampista portoghese è stato costretto al cambio nel corso del secondo tempo del match contro l’Empoli, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Silva ha patito una forte contusione al ginocchio sinistro a seguito di uno scontro di gioco e, in via precauzionale, è stato accompagnato a bordo campo per le cure mediche. Nelle prossime il doriano si sottoporrà ad accertamenti clinici per verificare l’entità dell’infortunio.