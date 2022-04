Sampdoria-Genoa, formazioni ufficiali: Giampaolo si affida a Caputo, Blessin schiera Destro

Il derby della paura. Così è stata ribattezzata la stracittadina della Lanterna numero 125. Sampdoria e Genoa si sfideranno

Il derby della paura. Così è stata ribattezzata la stracittadina della Lanterna numero 125. Sampdoria e Genoa si sfideranno non solo per la supremazia cittadina ma per la salvezza. 30 punti i blucerchiati, 25 i rossoblu. Non si può più sbagliare. Marco Giampaolo si affida al 4-1-4-1 con Sensi davanti alla difesa al posto di Vieira mentre in difesa davanti ad Audero confermata a linea a quattro con Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello. A centrocampo spazio a Sensi e Thorsby con Candreva e Sabiri sulle corsie laterali mentre Caputo vince il ballottaggio con Quagliarella.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Ekdal; Candreva, Sensi, Thorsby, Sabiri; Caputo.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro.