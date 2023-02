Sassuolo, ultime dall'allenamento: domani la conferenza di Dionisi

Seduta pomeridiana oggi al Mapei Football Center in vista della partita di venerdì Sassuolo-Napoli che si giocherà alle 20.45

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Seduta pomeridiana oggi al Mapei Football Center in vista della partita di venerdì Sassuolo-Napoli che si giocherà alle 20.45 al Mapei Stadium. La sessione si è aperta con riscaldamento e torello per poi completarsi con esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e conclusioni in porta. Domani alle ore 12 presso la Sala Stampa del Mapei Football Center è prevista la conferenza pre-partita di mister Dionisi.